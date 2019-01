Unfall auf dem Hagenring in Braunschweig – Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht am Montagmittag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugenhinweisen. Wie es in einem Bericht der Polizei heißt, fuhr ein 46-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem schwarzen Audi in Richtung Gliesmaroder Straße. An der Kreuzung zur Jasperallee musste er halten.

Unfallfahrer fährt davon

Als die Ampel grünes Licht zeigte und er anfahren wollte, touchierte ihn ein silberner Kleinwagen mit Braunschweiger Kennzeichen. Der südländisch aussehende Mann fuhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Mann davon. Der Audi des 46-Jährigen ist an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter

(0531)47 63 93 5. pop