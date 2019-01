Braunschweig: Fahrer rast über Grünstreifen – rammt geparkten PKW

Braunschweig. Am Mittwochabend verlor ein 21-Jähriger am Lessingplatz die Kontrolle über sein Auto. Die Polizei geht davon aus, dass er deutlich zu schnell fuhr.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, fuhr über einen Grünstreifen und krachte in ein geparktes Auto. So schildert die Polizei den Hergang eines Unfalls, der sich am Mittwochabend am Lessingplatz ereignete.

Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparktes Auto gerammt

Gegen 23.30 Uhr war ein 21-Jähriger in seinem Twingo vom John-F.-Kennedy-Platz in Richtung Europaplatz unterwegs. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleuder. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er einen Grünstreifen überfahren hatte, rammt der 21-Jährige einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten Auto Skoda Octavia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda mit der gesamten Vorderachse bis auf den Radweg geschoben.

Polizei geht von deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus

Nach Untersuchung der Unfallspuren hat die Polizei einen Verdacht: Sie geht davon aus, dass der junge Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern „deutlich überschritten haben muss, so dass es zu derartigen Schäden gekommen ist.“

Beide Fahrzeuge mussten mit wirtschaftlichen Totalschäden abgeschleppt werden. Gegen den Unfallfahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.