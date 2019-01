Überfall in Ölper: Täter sperrt 72-Jährige in Schrank ein

Bei einem Raub verschaffte sich ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Ölper. Ehe er aus der Wohnung flüchtete, sperrte der Mann die 72-jährige Bewohnerin in einen Schrank. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Täter schieb 72-Jährige gewaltsam vor sich her

Demnach gab sich der Täter, der als etwa 40- bis 50-jähriger und 1,65 bis 1,70 Meter großer Mann beschrieben wird, als Paketbote aus. Als die 72-Jährige gegen 8 Uhr die Tür ihrer Erdgeschosswohnung in der Celler Heerstraße öffnete, drängte er sofort in die Wohnung und schob die Frau gewaltsam vor sich her. Mit seinem Opfer ging der Unbekannte in jeden Raum und durchsuchte die Behältnisse. Schließlich gelang es dem Verdächtigen den Möbeltresor zu öffnen, bevor er die Frau in einen Schrank sperrte und die Wohnung wieder verließ.

Trotz sofortiger Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht fassen. Laut Polizei stahl er Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Scheckkarten.

Polizei sucht mit Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er sprach akzentfrei Deutsch, trug eine Mütze und darüber eine Kapuze, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie Stoffhandschuhe. Eventuell, so die Polizei weiter, trug er einen Oberlippenbart und eine Brille.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am Mittwochmorgen etwas Verdächtiges in Ölper und hier insbesondere auf der Celler Heerstraße beobachtet haben, sich telefonisch mit dem Dauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.