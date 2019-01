Burgpassage: Steigt der Investor aus?

Wann geht es los in der Burgpassage? Seit Monaten wartet der Investor Development Partner (Düsseldorf) auf die von ihm beantragte Baugenehmigung und die Zusicherung der Stadt, dass er die bereits 2017 gemeinsam mit der Stadt vorgestellten Pläne auch tatsächlich verwirklichen kann. Sie sehen eine Öffnung der Passage vor und den Neubau einer Wohn- und Geschäftsstraße mit 14 Häusern und großzügigen Öffnungen am Hutfiltern und an der...