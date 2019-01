Nach Beinahunfall und Körperverletzung: Polizei sucht zwei Männer

Nach einem Beinah-Unfall und einer Körperverletzung am 30. Dezember 2018 ist die Polizei Braunschweig auf der Suche nach zwei Männern.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr ein 47-Jähriger an dem Sonntagvormittag auf der A391 in Richtung Gifhorn. Von hinten näherte sich ein weißer Audi mit hoher Geschwindigkeit. „Der Mann, der sich in Begleitung seiner 79-jährigen Mutter befand, rechnete bereits mit einer Kollision“, so die Polizei in einem Bericht. Der Fahrer des Audis nutzte gerade noch rechtzeitig den Standstreifen, um an dem Fahrzeug vorbeizufahren und so einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Fahrer bedroht Zeugen

Beide Fahrzeuge fuhren an der Anschlussstelle Wenden von der Autobahn ab. Auch ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer, der den Vorfall beobachtete, bog dort ab. In Höhe des Bahnübergangs an der Ortseinfahrt kam es dann zu einem Wortgefecht mit den beiden Männern in dem weißen Fahrzeug. Der Fahrer und sein etwas jüngerer Begleiter bedrohten dabei die Zeugen, so die Polizei.

Mann von Auto verletzt

Während des Streits rief ein 49-jähriger Mann die Polizei und forderte den unbekannten Fahrer auf, zu warten, bis eine Streife erscheint. „Die Insassen des Audis wollten jedoch flüchten. Der 49-Jährige stellte sich vor das Auto, um dieses zu verhindern“, schreibt die Polizei. Dabei wurde der Mann von dem flüchtenden Wagen verletzt.

Zeugen beschreiben Täter

Die Männer werden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 35 Jahre alt, der Fahrer hat eine kräftige Statur und kurze blonde Haare. Er trug eine rote Weste der Firma Vodafone. Ein gleicher Schriftzug befand sich auch auf dem weißen Audi mit Braunschweiger Kennzeichen.

Hinweise zu einem beschriebenen weißen Audi sowie den Nutzern bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Rufnummer (0531) 476 3315. pop