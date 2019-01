Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Ein Fahrstreifen gesperrt

Zu einem Unfall ist es am Freitagabend auf der A2 gekommen.

Nach einem Unfall am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der A2 bei Braunschweig ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Hafen steht ersten Informationen der Polizei in Braunschweig zufolge ein Auto quer.

Verletzte Personen gibt es nicht. Die Aufräumarbeiten der Einsatzkräfte dauern derzeit an. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Vorsicht ist auch auf der A2 zwischen Peine und Hämelerwald in Richtung Hannover geboten. Dort liegt ein Kotflügel auf der Fahrbahn. pop

Wir aktualisieren diesen Artikel.