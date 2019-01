Braunschweig. An einer Baustelle hat es am Freitag einen Krankheitsfall gegeben. Der Patient wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rettungseinsatz per Hubschrauber in Hondelage

In Hondelage war am Freitagnachmittag schnelle Hilfe gefragt: Wie news38.de berichtet, war der Rettungshubschrauber Christoph 30 wegen eines Krankheitsfalls an einer Baustelle angefordert worden. Der Hubschrauber landete demnach im Bereich der Grundschule am Siekbruch. Der Patient sei nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht worden.