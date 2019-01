Erst schwarzgefahren, dann als Dieb unterwegs

Braunschweig. Ein Jugendlicher beschäftigte am Donnerstag gleich in zwei Fällen die Polizei. Er muss nun mit zwei Strafverfahren rechnen.

Ein Jugendlicher beschäftigte am Donnerstag gleich in zwei Fällen die Polizei: Der 15-Jährige wurde zunächst am Nachmittag von Fahrscheinkontrolleuren in einem Bus kontrolliert. Der junge Mann hatte keinen gültigen Fahrschein und auch keine Ausweispapiere bei sich, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Nach Feststellung der Personalien wurde er an seinen derzeitigen Wohnort gebracht, eine Einrichtung der Jugendhilfe.

Am gleichen Abend fiel der Jugendliche dann zwei anderen jungen Männern auf, als er mit einem Unbekannten fluchtartig ein Bekleidungsgeschäft am Damm verließ. Wie die Polizei berichtet, verfolgten ihn die beiden jugendlichen Zeugen, holten ihn ein und brachten ihn zurück in das Geschäft. Dort gab er den Diebstahl von Bekleidung im Wert von ungefähr 60 Euro zu. Der junge Beschuldigte muss nun mit zwei Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl rechnen.