Braunschweigs Arbeitsmarkt weiter in Bestform

An Superlative vom Braunschweiger Arbeitsmarkt hat man sich fast schon gewöhnt. Und auch für den Dezember 2018 gilt: Einen so guten Dezember hat es in Braunschweig seit der Wiedervereinigung nicht mehr gegeben. Die Arbeitslosen-Quote im Stadtgebiet verharrt bei 4,9 Prozent. Agentur-Sprecher Stefan Freydank ordnet das Ergebnis so ein: „Die Zahl ist Arbeitslosen ist zwar um 20 auf 6887 gestiegen. Doch vergleicht man diese Zahl mit den...