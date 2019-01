Im Weihnachtsurlaub kommen die Einbrecher

Braunschweig Familie in der Fasanenstraße in Braunschweig erlebt eine böse Überraschung.

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie bei ihrer Rückkehr in ihre Wohnung in der Fasanenstraße am frühen Donnerstagmorgen. Sie waren am Morgen des 22. Dezember zu einer Urlaubsreise aufgebrochen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie die gewaltsam geöffnete Wohnungstür fest und riefen umgehend die Polizei. Unbekannte Täter hatten sich während der Abwesenheit gewaltsam Zutritt verschafft und alle Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck und Bargeld in ausländischen Währungen. Der Wert des Diebesgutes liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.