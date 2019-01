Übergewichtige Frau muss ins Krankenhaus: Feuerwehr hilft

Einsatz für die Feuerwehr in Braunschweig.

Braunschweig. Die Feuerwehr Braunschweig hat am Mittwoch eine kranke Frau mit Hilfe einer Korbtrage und Seilen aus einer Wohnung geholt. Sie musste ins Klinikum.

Mit einer Korbtrage und Seilen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwoch eine kranke Frau aus einer Wohnung geholt. Die Bewohnerin einer Wohnung in der Julius-Elster-Straße in der Lindenbergsiedlung musste dringend ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilt.

„Der Weg zum Rettungswagen gestaltete sich jedoch sehr schwierig“, heißt es in dem Bericht. Aufgrund der Erkrankung und des hohen Gewichts der Frau konnte sie die Treppen nicht mehr alleine hinuntergehen – normale Tragen konnten die Retter aufgrund des engen Treppenhauses ebenfalls nicht nutzen.

Daher wurde sie mit Hilfe einer Korbtrage und Seilen durch die Spezialeinheit „SHRT“ der Berufsfeuerwehr durch das Treppenhaus herabgelassen. Dabei handelt es sich um Einsatzkräfte, die ähnlich Industriekletterern und Bergsteigern ausgebildet sind.

Währenddessen wurde sie durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Erst rund zwei Stunden nach der ersten Alarmierung konnte die Patientin dem Rettungsdienst übergeben werden. pop