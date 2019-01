Einbruch in Braunschweiger Kita in der Krullstraße

Die Unterbrechung des Betriebs einer Kindertagesstätte an der Friedrich-Christian-Krull-Straße nutzten unbekannte Einbrecher zu einem Beutezug. Die Kindertagesstätte war am 21. Dezember gegen 22 Uhr für die Weihnachtsunterbrechung abgeschlossen worden. Als eine 33-jährige Mitarbeiterin am...