Unter Alkohol – zwei parkende Autos gerammt

Zwei parkende Autos wurden am Silvesterabend bei einer Trunkenheitsfahrt beschädigt. Eine 74-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen auf der Glogaustraße in Richtung Leipziger Straße. Hierbei touchierte sie zwei parkende Fahrzeuge und beschädigte dabei auch ihr eigenes Fahrzeug erheblich. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gesamtschaden an den Fahrzeugen: geschätzt 7000 Euro. Die 74-Jährige muss mit einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit Alkohol rechnen.

