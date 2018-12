Mehrere Einbrüche in Braunschweig - Polizei sucht Zeugen

Im Hasenwinkel sind Einbrecher durch eine Terrassentür in ein Reihenendhaus eingestiegen. Große Beute haben sie dabei nicht gemacht.

Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter am frühen Samstagabend in die Küche ein und durchsuchten alle Räume. Am Ende erbeuteten sie 200 Euro und verschwanden wieder.

Über den Balkon

Im Gewerbegebiet „Hinter dem Turme“ erklommen Einbrecher am Samstag zur Dämmerungszeit einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Zweifamilienhauses. Dann drückten sie die Balkontür ein. Laut der Bewohner wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen können sich unter der Nummer (05 31) 47 62 51 bei der Polizei in Braunschweig melden.