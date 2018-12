Massive Schäden – Polizei zieht LKW auf der A2 aus dem Verkehr

Die Polizei Braunschweig hat einen LKW aus dem Verkehr gezogen. Der Kastenaufbau des Lasters drohte sich während der Fahrt zu lösen.

Wie die Polizei berichtet, geriet der bulgarische LKW am Freitagvormittag auf der A2 in eine Kontrolle der Autobahnpolizei Braunschweig. Der 35-jährige griechische Fahrer hatte Blumen aus Holland auf der gekühlten Ladefläche geladen, die er in Richtung Osten bringen sollte. Die Polizei stellte jedoch fest, dass der Rahmen des LKW durchgerostet war.

Außerdem war auch die Verschraubung zwischen dem Rahmen des Lasters und dem Kühlkoffer-Aufbau nicht festgezogen - oder marode.

Dadurch war der gesamte Aufbau kaum noch mit dem LKW verbunden. Ein TÜV-Gutachter bestätigte die Polizei - die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs war nicht mehr gewahrt. Bis die massiven Schäden behoben sind, muss der LKW stehen bleiben.

Verfahren gegen den Chef?

Der Fahrer des Lasters musste eine Sicherheitsleistung zahlen, da er das Fahrzeug fuhr. Die Polizei prüft nun, ob gegen seinen Chef ein Verfahren wegen Vermögensabschöpfung eingeleitet werden kann, weil er den defekten LKW nutzen ließ anstatt in eine Reparatur zu investieren oder einen anderen, verkehrstauglichen Lkw zur Verfügung zu stellen.