Bei Diebstahl entdeckt - Räuber schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Ein Mann hat einer Verkäuferin ins Gesicht geschlagen. Die Frau hatte ihn dabei erwischt, wie er eine Flasche Wodka in seine Jackentasche steckte.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt im Heinrich-Büssing-Ring auf Diebestour gegangen. Als der - der Kassiererin bereits bekannte Mann - ohne zu zahlen an der Kasse vorbeiging, sprach sie ihn an und hielt ihn an der Kapuze fest.

Verfolgung zu Fuß

Der etwa 30-Jährige versuchte daraufhin sich loszureißen und schlug die Frau dabei. Sie verletzte sich leicht. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte den Mann daraufhin zu Fuß ein Stück weit verfolgen. Auf Höhe der Straßenbahnschienen blieb der Mitarbeiter stehen und hob ein Portemonnaie auf, dass der Dieb hatte fallen lassen.

Dabei stellte sich heraus, dass die Geldbörse aus den Privatsachen der Mitarbeiterinnen stammte. Außerdem hatte der Mann auch ein Smartphone fallen lassen, dass zuvor im Supermarkt abgegeben wurde.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei konnte den Mann vor Ort nicht mehr antreffen und sucht nun Zeugen der Tat. Der Mann soll kräftig gebaut und polnischer oder russischer Herkunft sein. Er sei zwischen 1,82 und 1,90 Meter groß und habe vermutlich hellblonde Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, einem hellen Pullover und einer schwarz-weiß gemusterten Wollmütze.