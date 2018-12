Einbrecher stehlen in Lehndorf zehn Fässer Bier

Unbekannte Täter nutzten während der Weihnachtstage und des vorherigen Wochenendes die Abwesenheit von Anwohnern bzw. Mitarbeitern und brachen in zwei Wohnungen und drei Geschäfte ein. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

In den frühen Morgenstunden des vierten Advents meldete die Mitarbeiterin einer Bäckerei, dass in die Büroräume der Filiale eingebrochen worden sei. Die Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Dort brachen sie gewaltsam das Wertgelass auf und entwendeten die Tageseinnahmen. Zusätzlich suchten sie nach Wertsachen in den Spinden der Mitarbeiter.

Auf das Pfand von Obst- und Gemüsekisten hatten es Einbrecher in Rüningen abgesehen. Am Heiligabend entdeckte der Marktleiter eines Supermarktes, dass die Schlösser am Zaun des Außenlagers aufgebrochen worden waren. Etwa 500 Kisten wurden entwendet. In Lehndorf wurde ein an der Gebäuderückseite gelegener Kühlraum aufgebrochen und daraus zehn Fässer Bier und zwölf Flaschen Wein entwendet.

Am Wochenende vor Weihnachten hatten Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses am Madamenweg aufgehebelt und eine Regalwand im Büro sowie einen Schrank im Schlafzimmer durchwühlt. Nach den Angaben des 24-jährigen Wohnungsinhabers wurden Silbermünzen und Schmuck entwendet.

Am Sonntagnachmittag gelangte ein Einbrecher über das Schlafzimmerfenster in eine ebenerdige Wohnung in der Helmstedter Straße. Hier wurden im Schlaf- und Wohnzimmer Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob außer der hinterlassenen Unordnung auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ob es sich laut Polizei bei einem unangekündigten Besuch eines Weihnachtsmanns ebenfalls um einen Diebstahlsversuch handeln sollte, ist unklar. In Veltenhof hatte ein Weihnachtsmann am frühen Heiligabend an der Tür geklingelt, ungefragt die Wohnung betreten und sich interessiert im Wohnzimmer umgesehen. Genauso überraschend, wie er gekommen war, verschwand er auch wieder - ohne Geschenke zu bringen oder etwas zu entwenden. Er hinterließ nur den verdutzten Wohnungsinhaber.