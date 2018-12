Münzstraße wird am Samstag voll gesperrt

An diesem Samstag, 20 Uhr, endet der Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Zum Abbau wird die gesicherte Münzstraße am Samstag von 17.30 bis 23 Uhr gesperrt.

Für den Abbau des Weihnachtsmarktes ist am Samstag, 29. Dezember, eine Vollsperrung der Münzstraße von 17.30 bis 23 Uhr erforderlich. Die Sperrung beginnt laut einer Mitteilung der Stadt am Bohlweg, Höhe Damm, auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Waisenhausdamm und betrifft alle Verkehrsteilnehmer.

Um starke Verspätungen des Öffentlichen Nahverkehrs durch den Abbau des Weihnachtsmarktes zu vermeiden, werden auch die Busse der Linien 411, 413, 416, 418, 422, 443, 450, 480 und 560 ab der Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz über Waisenhausdamm, Bohlweg, Wilhelmstraße und Hagenmarkt zur Haltestelle Rathaus im Steinweg umgeleitet. In diesem Zeitraum ebenfalls umgeleitet werden die Busse des Park-&-Ride-Services: Diese fahren über Friedrich-Wilhelm-Platz, Waisenhausdamm, Bohlweg, Steinweg, Dankwardstraße und nehmen danach die übliche Linienführung wieder auf. Über weitere Details zu den Umleitungen informiert die Verkehrs-GmbH unter www.verkehr-bs.de.

Der Weihnachtsmarkt schließt um 20 Uhr, so dass die Münzstraße um 21 Uhr für die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes geöffnet wird. Die verkehrlichen Maßnahmen werden bereits ab 17.30 Uhr zurückgebaut.

Von den Sperrungen aufgrund des Abbaus ist außerdem der an den Ruhfäutchenplatz verlegte Taxenstand betroffen, der am Samstag bereits ab 9 Uhr nicht mehr genutzt werden kann und ab Sonntag, 30. Dezember, um 9 Uhr wieder in der Münzstraße zur Verfügung steht. Die am Ruhfäutchenplatz ausgewiesenen Behindertenplätze bleiben bestehen. Mit dem Ende der Abbauarbeiten am Sonntag, 30. Dezember, um 9 Uhr sind alle verkehrlichen Maßnahmen rund um den Weihnachtsmarkt beendet. Die Münzstraße ist dann wieder für den Individualverkehr freigegeben.