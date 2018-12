Braunschweig. An der Hannoverschen Straße in Braunschweig war eine Fritteuse in Flammen aufgegangen. Der Koch musste vom Notarzt versorgt werden.

Ein Fritteusenbrand hat am Mittwochvormittag in einem Hotel an der Hannoverschen Straße großen Schaden verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilt, brach bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen für rund 160 Gäste in der Küche des Hotelrestaurants ein Feuer aus. Bei einem ersten Löschversuch atmete der Koch etwas Brandrauch ein. Er wurde durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Fritteusenbrand anschließend durch den Einsatz von CO 2 -Löschern und Pulverlöschern schnell unter Kontrolle bringen. Obwohl während der Löscharbeiten der Gastraum durch den Einsatz des mobilen Rauchschutzvorhangs weitgehend vor Brandrauch geschützt wurde, verrauchten die angrenzenden Hotelzimmer und Wohnungen. Dabei wurden aber keine weiteren Personen verletzt. Die Küche erlitt einen Totalschaden. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Ortsfeuerwehr Lehndorf sowie des Rettungsdienstes.

Darüber hinaus seien die Weihnachtstage vergleichsweise ruhig verlaufen, heißt es seitens der Feuerwehr: „Entgegen dem allgemeinen Mythos brannten weder Adventskranzgestecke noch Weihnachtsbäume. Die vorbeugenden Maßnahmen scheinen sich somit bewährt zu haben.“ Nur ein Braunschweiger habe Pech gehabt, als er elektrische Altgeräte ordnungsgemäß in einem Container entsorgte: Er warf dabei versehentlich auch seinen Autoschlüssel hinein. Die Feuerwehr öffnete den Container dann aber gewaltsam und fand den Schlüssel nach kurzer Suche.