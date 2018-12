Landesbischof: Licht kann uns Mut machen

Es nieselte. Alles grau in Grau. Und kein Schnee in Sicht. Nicht mal ein Schneeflöckchen am Himmel. Weihnachten 2018 bescherte den Braunschweigern wieder nicht die besinnliche Winterkulisse, die für viele noch immer dazu gehört zum Fest wie der selbstgeschlagene Christbaum oder die fette Gans in...