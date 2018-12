Heiligabend war im Tierheim der Bär los

Am Biberweg war Heiligabend tierisch was los. Mehrere hundert Tierfreunde aus Braunschweig und Umgebung haben die Tiere im Tierheim beschenkt. Tierfutter, Leckerlis, warme Decken, Spielzeug – die Geschenke stapelten sich schnell bis an die Decke. Und Tierheim-Leiterin Geißler strahlte. Sie konnte...