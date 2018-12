3,5 Millionen Besucherbewegungen im Advent in der Innenstadt

Am Freitag und Samstag waren wegen des Regens weniger Menschen in der Innenstadt als in den vergangenen beiden Jahren kurz vorm Fest.

In der Braunschweiger Innenstadt lag die Besucherfrequenz in den vier Adventswochen etwa fünf Prozent unter dem Vorjahr und etwa drei Prozent unter 2016. Wie Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, mitteilt, wurden in der vergangenen Woche insgesamt rund 3,5 Millionen Passantenbewegungen gemessen. Die vierte Adventswoche war demnach zwar die stärkste, aber insbesondere am Freitag und Samstag hat der Regen nicht gerade zum Bummeln eingeladen.

Das Stadtmarketing erfasst die Frequenzen in der Innenstadt an sechs Standorten digital: Damm, Hutfiltern, Langer Hof, Schuhstraße, Poststraße und Sack. Mit der lasergesteuerten Technik lassen sich rund um die Uhr nahezu echtzeitbasierte Daten erfassen, so Leppa. Dabei werden Besucher, die mehrere Messpunkte passieren, mehrfach gezählt, so dass der Frequenzbegriff nicht mit der Besucheranzahl gleichzusetzen ist.

„Die letzte Adventswoche hat vor allem am Wochenende unter dem schlechten Wetter gelitten“, sagt auch Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschuss Innenstadt. „Die schwachen Frequenzen vom Wochenende spiegeln sich allerdings nicht so stark in den Umsätzen des Einzelhandels und der Gastronomie wieder. Die Parkhäuser und Tiefgaragen waren voll, die Leute in der Stadt. Unsere Erwartungen an eine umsatzstarke vierte Adventswoche wurden im Großen und Ganzen aber erfüllt, die Tage nach dem Fest liegen ja auch noch vor uns.“

Und auch bei den Schaustellern auf dem Weihnachtsmarkt überwiegt die positive Sicht: „Ab 26. Dezember sind wir ja wieder da und freuen uns auf schöne letzte Tage des diesjährigen Weihnachtsmarktes“, so Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. Insgesamt sei die Besucherresonanz gut.