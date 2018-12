Nachdem am Freitagabend bereits ein Crash für kilometerlange Staus gesorgt hatte, kollidierten zwei PKW am Samstagmorgen.

Fünf Verletzte nach Unfall auf A2 am Samstagmorgen

Braunschweig. Bei einem Unfall sind am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 2 bei Braunschweig fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Alarm bei den Einsatzkräften ging um 4.30 Uhr ein.

In Fahrtrichtung Hannover waren an der Anschlussstelle Watenbüttel zwei PKW kollidiert. Die Trümmer lagen über eine Strecke von 100 Metern verstreut, berichtet die Feuerwehr. Der Fahrer eines PKW war eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem Gerät. Vier andere Personen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Von den fünf Personen waren zwei schwer und drei leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr erwähnt gesondert die vorbildliche Rettungsgasse, die die Anfahrt erleichterte. Beendet war der Einsatz gegen 6 Uhr, neben der Berufsfeuerwehr waren die Wehren aus Watenbüttel und Wendeburg im Einsatz.