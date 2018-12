Trickdiebinnen stehlen Rentnerin Schmuck

Braunschweig. Die Hilfebedürftigkeit einer Rentnerin nutzten zwei Trickdiebinnen am Mittwochnachmittag in Braunschweig aus.

Die 88-Jährige kam mit ihrem Einkauf zu ihrem Haus in der Münstedter Straße zurück. Hier bot ihr, so meldet es die Polizei, eine etwa 35 Jahre alte und 1,60 Meter große Frau Hilfe beim Tragen der Taschen an.

Unter einem Vorwand gelangte die Unbekannte, die einen „braunen Teint sowie ein gepflegtes Gesicht hatte und mit Akzent sprach“, in die Wohnung. In der Küche hielt die Verdächtige mit braunen kurzen Haaren ein Tuch hoch und verdeckte die Sicht auf den Flur.

Als die 88-Jährige Verdacht schöpfte und die Frau, die eine goldene Brille und einen hellen Daunenmantel trug, der Wohnung verwies, flüchtete eine weitere Unbekannte, die schwarze, kinnlange Haare und rot geschminkte Lippen hatte, aus dem Schlafzimmer.

Der Rentnerin wurde von der zweiten Täterin, die laut Polizeibericht ebenfalls klein und dunkel gekleidet war, Schmuck im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro entwendet.