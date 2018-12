Bei Ausfahrt aus Grundstück übersehen: Auto rammt Rollerfahrer

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag in Braunschweig gekommen. Ein Rollerfahrer wird schwer verletzt.

Braunschweig. Der 66-Jährige fuhr auf der Ernst-Böhme-Straße in Braunschweig. Bei dem Zusammenstoß wird der Mann auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Ernst-Böhme-Straße in Braunschweig ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach wollte ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Ernst-Böhme-Straße nach links in Richtung Hafenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 66-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Rheinaustraße fuhr.

Rollerfahrer kommt in Klinik

Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert – er verletzte sich schwer, Lebensgefahr bestand nicht. Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. pop