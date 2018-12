Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Braunschweig rückten in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren Containerbränden im westlichen Ringgebiet aus.

Braunschweig. Die Feuerwehr Braunschweig rückt in der Nacht zu Donnerstag ins westliche Ringgebiet aus. Dort sind mehrere Container in Brand geraten.

Mehrere Container brennen in einer Nacht in Braunschweig

Vier Container sind in der Nacht zu Donnerstag im westlichen Ringgebiet in Braunschweig in Brand geraten. Das teilt die Feuerwehr Braunschweig auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Die Brandbekämpfer rückten schnell aus, um die brennenden Container im Bereich der Gutenbergstraße und dem Cyriaksring zu löschen. Schlimmeres konnte verhindert werden, so die Feuerwehr. pop

Wir aktualisieren diesen Artikel.