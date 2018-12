Wie der Brand in dem Altenheim entstand, versucht nun die Polizei herauszufinden (Symbolbild).

Brand in Braunschweiger Altenheim – Polizei sucht Ursache

Im Altenheim Casa Reha hat es gebrannt. Mitarbeiter konnten das Feuer löschen, bevor jemand verletzt wurde.

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte eine Bewohnerin des Heims im Zentrum der Stadt am Dienstagnachmittag den Brand in ihrem Zimmer bemerkt und sofort an die Mitarbeiter gemeldet. Diese riefen die Feuerwehr, konnten den Brand aber schon vor deren Eintreffen selbst löschen.

Polizei ermittelt

Die Feuerwehr kontrollierte noch einmal die Brandstelle und lüftete die Einrichtung. Das Zimmer ist wegen des Brandes zur Zeit nicht bewohnbar. Die Bewohnerin konnte in ein anderes Zimmer einziehen.

Wie es zu dem Brand kam ermittelt nun die Polizei.