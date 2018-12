Nach Weihnachtsfeier betrunken Unfall gebaut und geflüchtet

Auf der Hannoverschen Straße ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 34-Jähriger auf die A 391 in Richtung Gifhorn auffahren. Dabei übersah er den Wagen eines Mannes (38), der dort an der roten Ampel wartete, und kollidierte mit ihm. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher über die Saarstraße davon. Die Polizei konnte ihn aber ermitteln und traf ihn zu Hause an. Er gab an, dass er von einer Weihnachtsfeier nach Hause gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

