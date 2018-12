You Silence I Bird kommen mit neuer Single ins Spiegelzelt

Rechtzeitig vor ihrem Konzert am Sonntag, 30. Dezember, im Spiegelzelt an der Martinikirche hat die Braunschweiger Band You Silence I Bird auf Spotify eine neue Single veröffentlicht. „Barbara“ ist ein tanzbarer, gekonnt arrangierter Indiepop-Song, angetrieben von Akustikgitarre und Schlagzeug,...