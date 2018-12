Unbekannte zerschneiden Telefonleitungen

In mehreren Mehrfamilienhäusern wurden Telefonkabel durchschnitten.

Braunschweig. Im gesamten Stadtgebiet wurden im Laufe der vergangenen Woche Telefonleitungen durchgeschnitten und so zahlreiche Vodafone-Anschlüsse lahmgelegt.

Derzeit ist laut Mitteilung der Polizei ein Service-Mitarbeiter unterwegs und repariert Telefonleitungen, die „sauber durchgeschnitten wurden“. Ein technischer Defekt oder eine versehentliche Beschädigung sei, so berichtet es der Vodafone-Mitarbeiter, ausgeschlossen. Die Leitungen befinden sich in den Kellerräumen, die den Bewohnern frei zugänglich und als Vodafone-Leitungen zu erkennen seien.

Betroffenen sind, so meldet es die Polizei, bislang vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt etwa 20 Wohneinheiten. Die Anwohner hatten zeitweise weder Telefon-, Internet- noch Fernsehempfang. Die Polizei bittet Zeugen, denen in dieser Woche verdächtige Personen in Mehrfamilienhäusern aufgefallen sind oder weitere Angaben zu diesem Geschehen machen können, sich unter

(0531) 476 35 17

zu melden.