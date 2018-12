Kontrolleure sind in Braunschweiger Shisha-Bars unterwegs

Eine junge Frau raucht in einer Shisha-Bar in Berlin. In Braunschweig kontrollierte die Stadt alle neun Betriebe.

Mitarbeiter der städtischen Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten haben laut Pressemitteilung der Stadt erneut alle bekannten neun Shisha-Bars in Braunschweig überprüft. Anders als bei früheren Kontrollen habe es diesmal lediglich in einem Betrieb Beanstandungen gegeben. „Noch im März waren in keiner der Shisha-Bars, in denen der Gebrauch von Wasserpfeifen angeboten wird, vollständig einwandfreie Betriebszustände festgestellt worden. Offenbar haben die früheren Kontrollen mit entsprechenden Maßnahmen und Sanktionen Wirkung gezeigt und zu einem Umdenken und einer Verhaltensänderung bei den meisten Betreibern geführt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Kontrollen fanden in der Nacht zum 1. Dezember statt. Eine Shisha-Bar hatte zur späten Stunde bereits geschlossen. „Nur in einem der anderen acht Betriebe wurden gesundheitsgefährdende Zustände vorgefunden, die ein Eingreifen auf Grundlage des Gaststättengesetzes erforderlich machten“, berichtet die Verwaltung. Gemessen worden sei die Belastung der Raumluft mit Kohlenmonoxid (CO) in den Gasträumen und den Vorbereitungsbereichen. Als gesundheitlich verträglich werde ein CO-Grenzwert von 30 ppm (parts per million) angesehen. In dem Betrieb, der zu Beanstandungen Anlass gegeben habe, sei der Grenzwert sowohl in den Gasträumen als auch im Vorbereitungsbereich „erheblich überschritten worden“. Es sei unter anderem angeordnet worden, sofort zu lüften und 15 von 21 Shishas außer Betrieb zu nehmen.