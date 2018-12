Per Haftbefehl Gesuchter in Erfurt gefasst

Einen Mann, der in zwei Fällen von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde, hat die Bundespolizei am Dienstag am Erfurter Hauptbahnhof festgenommen. Gegen ihn lagen zudem vier weitere Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Braunschweig vor. Während einer Kontrolle der Bundespolizei verhielt sich der 32-Jährige nervös und machte falsche Angaben zu seiner Person, um seine Identität zu verschleiern. Erst als die Beamten bei der Durchsuchung den Personalausweis fanden, konnte seine wahre Identität festgestellt werden. Beim Abgleich der Personalien im polizeilichen Informationssystem kam heraus, dass für den 32-Jährigen vier aktuelle Haftbefehle vorlagen.

Die Haftbefehle wurden wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, mehrfachen Computerbetrug, gewerbsmäßigen Betrug und Diebstahl erlassen. Der ohne festen Wohnsitz lebende Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Tonna eingeliefert.