Brennpunkt A 2: „Täglich 25.000 LKW auf der Autobahn“

Wir besuchen den Leiter der Autobahnpolizei Braunschweig, Andreas Lübke, in der Wache in der Benzstraße. Mit seinen rund 90 Beamtinnen und Beamten ist er zuständig für alle Autobahnen im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig. Doch der Hauptbrennpunkt – immer wieder in den Schlagzeilen – ist die...