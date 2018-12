Fußgänger bei Verkehrsunfall in Braunschweig schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen wurde ein jugendlicher Fußgänger auf der Hans-Sommer-Straße schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 15-Jährige gegen 7.48 Uhr die Hans-Sommer-Straße in Richtung Beethovenstraße. Gleichzeitig war ein 41-Jähriger mit seinem Auto in Richtung stadtauswärts auf dem linken der zwei Fahrstreifen unterwegs – und stieß mit dem Jugendlichen zusammen.

Erschwerte Sicht

Laut Polizeibericht übersah der Jugendliche „offensichtlich den nahenden PKW“. Weil es noch dunkel war und es zudem regnete, hatte auch der Autofahrer nur eingeschränkte Sicht. Zudem war der 15-Jährige wegen seiner dunkeln Kleidung schwer zu erkennen.

Verkehr wurde umgeleitet

Durch den Aufprall verletzte sich der Jugendliche schwer und kam ins Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung außer Betrieb. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet werden.