Einsatz für die Einsatzkräfte der Braunschweiger Feuerwehr. In der Gaststätte Rheinische Republik war Fett in Brand geraten.

Braunschweig. Die Einsatzkräfte sind aktuell in der Gaststätte Rheinische Republik in der Braunschweiger Innenstadt im Einsatz. Der Brand ist unter Kontrolle.

Feuerwehreinsatz in Innenstadt: Fettbrand in Restaurant

Ein Küchenbrand hat am Freitagnachmittag in der Braunschweiger Innenstadt einen Einsatz ausgelöst. Die Arbeiten der Einsatzkräfte dauern derzeit noch an.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Feuerwehr Braunschweig war kurz vor 16 Uhr Fett in dem Restaurant Rheinische Republik in der Neuen Straße in Brand geraten.

Das Feuer in der Gaststätte Rheinische Republik war schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Bereich vor dem Restaurant ab. Foto: Tessa Cordes

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Die Brandbekämpfer belüften die Räumlichkeiten des Restaurants derzeit. pop

Wir aktualisieren diesen Artikel.