Diebstahl am Güterbahnhof Braunschweig: Belohnung für Zeugen

Unbekannte sind in eine Lagerhalle am Hauptgüterbahnhof in Braunschweig eingebrochen. Sie haben mehrere Werkzeuge und große Mengen Buntmetall gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, haben die Männer zwischen dem 9. und 11. November die Lagerhalle aufgebrochen und Waren im Wert von 40.000 Euro mitgenommen. Zum Abtransport des Diebesguts mussten die Täter ein Fahrzeug nutzen.

Während ihrer Tat wurden sie von einer Infrarotkamera gefilmt. Besonders auffällig ist dabei das Muster auf der Jacke eines der Täter. Wegen der Infrarotkamera sieht die Jacke hell aus - laut Polizei müsse dies aber nicht der Fall sein.

Belohnung ausgeschrieben

Die geschädigte Firma hat mittlerweile eine Belohnung von 3500 Euro für Hinweise, die zur Verhaftung der Täter führen, ausgeschrieben. Sollten mehrere Personen Anspruch auf die Belohnung haben, wird diese anteilig gezahlt. Die Ermittlungsbehörden können Vorschläge machen, an wen die Belohnung gehen soll.

Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (05 31) 47 62 51 6 erbeten.