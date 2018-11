Sein Ziel: Menschen verbinden und Kreative zusammenführen

Lyriker, Satiriker, Kolumnist, Verleger, Galerist, Produzent – Thorsten Stelzner ist ein umtriebiger Kulturschaffender. Der Betreiber der Galerie und Lesebühne „Die Vita-Mine“ in der Karl-Marx-Straße ist wie Vorjahressieger und Theatermann Thomas Hirche ein Solitär in der Stadt, ist Salz in der...