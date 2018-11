Unbekannte randalieren in der Innenstadt

Mehrere hundert Euro Schaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag. Ein 20-Jähriger bemerkte am frühen Freitagmorgen beschädigte Fußgängerampeln an der Stobenstraße / Karrenführerstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unbekannte Täter hatten offensichtlich die Scheiben der Fußgängerampel entwendet. Im weiteren Verlauf der Karrenführerstraße bis zur Kuhstraße hatten vermutlich die selben Personen diverse Mülleimer umgestoßen und Blumenkübel beschädigt und ausgekippt. Zusätzlich hatten die Täter Gullydeckel aus ihrer Verankerung genommen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, möge sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter

(0531)

476-3115 in Verbindung setzen.