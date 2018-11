Betrunkener rammt Autos und Bauzaun

Großen Schaden richtete ein betrunkener Autofahrer auf der Gliesmaroder Straße in Braunschweig an.

Hohen Schaden hat ein Autofahrer am Samstagabend angerichtet. Zu viel Alkohol dürfte die Ursache des Verkehrsunfalles gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-jährige Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Gliesmaroder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bindestraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bauzaun und einem Baum am Straßenrand. Bei der Weiterfahrt sei er nochmals nach rechts abgekommen und habe drei geparkte Fahrzeuge beschädigt, ehe er auf den Gleisen der Straßenbahn zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab mehr als 2,1 Promille. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Da er auf den Schienen der Straßenbahn stand, musste von der Braunschweiger Verkehrs GmbH ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 13.000 Euro.