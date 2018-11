Wahl zum „Braunschweiger des Jahres 2018“

Mit einem spektakulären Rettungseinsatz hatte ein Team der Braunschweiger Berufsfeuerwehr im vergangenen Jahr für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt: Die Feuerwehrleute Julia Heineke, Dennis Macke und Kim Kevin Behrendt stoppten gemeinsam einen fahrenden LKW auf der A 39 – der Fahrer war ohnmächtig am Steuer zusammengebrochen.

Für ihren mutigen und besonnenen Einsatz wurden die Drei von den Lesern unserer Zeitung bei der Wahl zum „Braunschweiger des Jahres 2017“ auf den zweiten Platz gewählt. Auf dem ersten Platz landete Nadia Nischk, die mit Hilfe ihres fotografischen Gedächtnisses den Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde (LAB) bemerkt und öffentlich gemacht hatte. Der Neurochirurg Wolf-Peter Sollmann, der seit Jahren mit dem „Survival“-Tag und anschaulichen Experimenten Schüler über Unfallrisiken aufklärt, kam auf Platz drei.

Acht Kandidaten sind im Rennen

Am Montag, 26. November, geht es in die neue Runde: Im BZV Medienhaus wird der „Braunschweiger des Jahres 2018“ gewählt. Acht Kandidaten standen zur Auswahl – wer das Rennen gemacht hat, wird am Abend feierlich bekanntgegeben.

Blicken wir ein Jahr zurück: Fast schüchtern kamen Dennis Macke (31), Kim Kevin Behrendt (24) und Julia Heineke (31) auf die Bühne, um ihre Auszeichnung entgegenzunehmen. Noch immer sagen sie: „Wir haben nur unseren Job gemacht. Dafür sind wir ausgebildet. Jeder Kollege hätte so gehandelt.“

Natürlich: Im Berufsleben eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrfrau geht es oft um Leben und Tod, müssen Unfallopfer geborgen und Menschen vor dem Feuer gerettet werden. Bei kleineren und größeren Katastrophen helfen, wo Not am Mann ist – das ist ihr Metier.

Und so waren die Drei ziemlich überrascht, als ihr Einsatz im August 2017 derart Wellen schlug. „Die Zeitung ging auf der Wache von Hand zu Hand“, erzählt Dennis Macke. Aber auch andere Medien berichteten, von der Hamburger Morgenpost über den Kölner Express bis zum NDR. „Sogar meine ehemaligen Kollegen aus der Nähe von Würzburg sprachen mich darauf an“, so Macke. Julia Heineke sagt: „Ein Einsatz wie dieser kann jeden Tag passieren. Wir waren damals froh, dass alles geklappt hatte, dass wir helfen konnten. Damit war der Einsatz für uns abgehakt.“

Die junge Frau hatte sich bei der Rettungsaktion durch das Beifahrerfenster gezogen, um den LKW zum Stehen zu bringen, nachdem Kollege Macke die Scheibe eingeschlagen hatte – denn die Tür zur Fahrerkabine war verriegelt. Kim Kevin Behrendt hielt ihnen dabei den Rücken frei, stoppte umsichtig den Verkehr auf der Autobahn.

Die Drei waren zufällig vor Ort: Das Team war mit dem Rettungswagen auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz, als sie sahen, wie der LKW vor ihnen ins Schlingern geriet und mehrfach die Leitplanke touchierte. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, wenn die Drei nicht so besonnen eingegriffen hätten.

Automatisch hätten sie gehandelt, hätten aufgrund ihrer Ausbildung gleich gewusst, was zu tun ist, erzählen sie. „Zeit, uns abzusprechen, hatten wir in dem Moment nicht. Es ging alles viel zu schnell. Da muss man funktionieren – und sich auf die Kollegen verlassen“, sagt Julia Heineke.

Bei der Preisverleihung im Medienhaus war ihnen der Rummel noch etwas unangenehm. Dann ging es weiter: Erst wurden sie vom Dezernenten eingeladen, sogar der Oberbürgermeister gratulierte ihnen. „Diese Wertschätzung tat doch gut“, gibt Julia Heineke zu. Denn es sei eine Wertschätzung der Feuerwehr generell, also stellvertretend für die Leistung alle Kollegen.

Dann bekamen alle drei auch noch das „Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze“ vom Deutschen Feuerwehr-Verband verliehen. „Das bekommt nicht jeder“, sagt Dennis Macke gerührt. Verliehen wird das Ehrenkreuz für „hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen und für besonders mutiges Verhalten im Einsatz“, heißt es auf der Internetseite des Verbandes. Also: So ganz alltäglich war der Einsatz wohl auch aus Sicht der Experten und Kollegen nicht.

Das Team von Cobra 11

Auf dem Flur der Südwache im Heidberg, wo das Trio arbeitet, hängt deshalb auch ein Plakat, das Kollegen ihnen mit einem Augenzwinkern gestaltet haben: Es zeigt die Drei vor dem Hintergrund eines explodierenden LKW – darüber der Spruch: „Das Team von Cobra 11“. Ein bisschen Spaß muss sein.

Man spürt, dass die Drei ihren Job aus vollem Herzen machen. Was braucht es, um eine Chance bei der Berufsfeuerwehr zu haben? Eine Ausbildung muss man abgeschlossen haben. Früher war eine handwerklich-technische Ausbildung gefordert, angesichts des Fachkräftemangels wurde die Vorgabe aber gelockert. „Wir haben hier auch einen Bankkaufmann“, sagt Dennis Macke und zählt auf, was sonst noch verlangt wird: „Man muss sportlich sein, mit anpacken können – und was im Kopf haben.“

