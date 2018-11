Braunschweig. In der Nacht zu Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 0.38 Uhr durch die Brandmeldeanlage eines Hochhauses an der Kurt-Schumacher-Straße alarmiert.

Schwelbrand in Braunschweiger Hochhaus-Müllschacht

In dem Haus stellten die Retter fest, dass in verschiedenen Etagen Rauchmelder ausgelöst hatten. Bei der Kontrolle über alle 14 Etagen wurde, so meldet es die Feuerwehr, im Bereich der unteren Etagen leichte Rauchentwicklung aus dem Müllabwurfschacht wahrgenommen.

Darauf wurde die Förderanlage des Müllabwurf-Behälters in Betrieb gesetzt, wobei schwelender Müll aus der Anlage transportiert wurde. „Dieser wurde außerhalb des Gebäudes gelöscht“, berichtet die Feuerwehr. Und: „Die Bewohner waren während des Einsatzes in ihren Wohnungen nicht gefährdet.“ Im Einsatz war der Löschzug der Südwache, der Einsatz dauerte bis 1.38 Uhr.