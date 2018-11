Wer hat Unfall am Willy-Brandt-Platz gesehen?

Braunschweig. Für einen Auffahrunfall am Willy-Brandt-Platz in Braunschweig sucht die Polizei Zeugen.

Ein 42-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug vom Leonhardplatz geradeaus auf den Willy-Brandt-Platz in Richtung Bahnhof. Er hielt, so meldet es die Polizei, vor der dortigen Fußgängerfurt an. Eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Auto direkt hinter dem Mann fuhr, bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den haltenden Wagen auf. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Nach ersten Ermittlungen gibt es zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben. Mögliche Zeugen melden sich unter

(0531) 4 76 39 35

.