Einbruchsversuche: Kanzlerfeld Braunschweig wird  zum Tatort

Braunschweig. Mehrere Einbruchsversuche gab es am Donnerstag im Kanzlerfeld.

Gegen 17.20 Uhr hörte ein 39-Jähriger Mann laut Polizei Geräusche im Erdgeschoss seines Hauses an der Bergiusstraße. An der Terrassentür machte sich ein ungefähr 40 Jahre alter korpulenter Mann zu schaffen. Als der 180 bis 185 Zentimeter große dunkelblonde Mann den Bewohner bemerkte, flüchtete er über die Wöhlerstraße. Der 39-jährige verfolgte den Einbrecher, verlor ihn jedoch aus den Augen. Auch eine Fahndung blieb ergebnislos.

Bereits am Vormittag gab es laut Polizei einen Einbruchsversuch an der Stauffenbergstraße. Auch hier versuchten die Unbekannten, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Dies sei jedoch misslungen. Am Abend habe sich dann eine 42-Jährige aus der Beckurtsstraße gemeldet. Auch hier sei erfolglos versucht worden, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen.

Die Polizei rät, jetzt zur dunklen Jahreszeit das Haus zum Beispiel durch Zeitschaltuhren bewohnt erscheinen zu lassen. Ferner sollten die Nachbarn im Falle einer längeren Abwesenheit informiert werden.

Die Polizeiinspektion Braunschweig ist eigenen Angaben zufolge weiterhin Teil des landesweiten Projekts „PreMap“. Diese Anwendung ermittele und melde automatisiert sogenannte Risiko-Gebiete, in denen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Einbruchs erhöht sei. Unmittelbar danach werde ein Konzept mit Maßnahmen erstellt für den genannten Bereich, das dann sofort umgesetzt werde.