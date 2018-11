Bauarbeiten bremsen die Emil-Busse aus

Die Emil-Elektrobusse werden in den nächsten Wochen seltener fahren. Grund: Die Lade-Elektronik wird erneuert. „Es liegt kein Defekt vor. Es findet eine von Anfang an geplante Optimierung statt, um die Busse schneller aufladen zu können“, so Christopher Graffam, Pressesprecher der Verkehrs-GmbH....