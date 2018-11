Durchgang Burgpassage wird wieder geöffnet

Das 90-Millionen-Projekt Burggasse kommt nicht in Schwung. Alt-Mieter Tchibo hat vor dem Landgericht Braunschweig erstritten: Am Donnerstag, 15. November, wird der momentan gesperrte Durchgang am Hutfiltern wieder geöffnet. Die Umbau-Arbeiten der Burgpassage zur Burggasse werden mindestens bis zum...