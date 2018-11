Einbrecher stehlen Sneaker und Münzgeld aus Wohnung

Bei einem Wohnungseinbruch am Montagnachmittag haben unbekannte Einbrecher Schuhe und Bargeld gestohlen. Das teilt die Polizei Braunschweig am Dienstagmorgen mit. Bei einer zweiten Wohnung in dem Mehrfamilienhaus haben die Täter Einbruchsversuch abgebrochen.

Wohnungstür wurde gewaltsam aufgebrochen

Nach ersten Ermittlungen verließen die Bewohner ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mittagszeit. Als sie am Nachmittag zurückkehrten, stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit Unbekannte in ihrer Wohnung gewesen waren. Die Wohnungstür wurde gewaltsam aufgebrochen und zwei Paar Schuhe der Marke Nike sowie Münzgeld in Höhe von etwa 200 Euro wurden entwendet, so die Polizei weiter.

Zweiter Einbruchsversuch missglückte

Im zweiten Fall teilte ein Bewohner desselben Mehrfamilienhauses der Polizei mit, dass auch seine Wohnungstür beschädigt wurde. Offensichtlich gelang es dem oder den Tätern aber nicht, die Tür zu öffnen und in die Wohnung zu gelangen. Der Mann war, wie seine Nachbarn, am Nachmittag mehrere Stunden nicht zuhause. Die Polizei geht in diesem Fall ebenfalls von einem Einbruchsversuch aus.

Unbekannter stellte den Nachbarn Fragen

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Mann im Treppenhaus gewesen sei, der den Nachbarn Fragen stellte, die ihnen merkwürdig erschienen. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein, eine schlanke Statur haben und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.