Nach gescheitertem Fluchtversuch – Polizei sucht Polofahrer

Braunschweig. Ein 51-Jähriger floh am 29. Oktober in Braunschweig vor der Polizei. Gesucht wird jetzt ein Polofahrer, der von dem Mann riskant überholt wurde.

Nach dem gescheiterten Fluchtversuch eines 51-jähriger Mannes am 29. Oktober ist die Polizei Braunschweig auf der Suche nach dem Fahrer eines roten VW Polo.

Wie die Polizei bereits vergangene Woche berichtete , missachtete der Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der A 392 kurz vor der Abfahrt Watenbüttel die Haltezeichen eines Polizeibeamten und floh mit seinem Fahrzeug. Er konnte schließlich in Ölper in der Dorfstraße gestellt werden. Auf der Flucht hatte der Mann unter anderem einen roten VW Polo in Ölper riskant überholt. Der Fahrer dieses Wagens wird nun als Zeuge benötigt.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Er sowie weitere Personen, die Angaben zu der Flucht machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nord unter der Rufnummer (0531) 476 3315 in Verbindung zu setzen.