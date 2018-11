Nach einem Unfall an der Donaustraße in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Kleinkind an Ampel angefahren – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Freitag, 2. November, kam es auf der Donaustraße bei der Ampel zu einem Unfall zwischen einer Sechsjährigen auf einem Roller und einem 52-jährigen Autofahrer. Das Mädchen wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Beide beteiligten gaben laut Polizei an, bei Grün gefahren zu sein. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476 39 35 zu melden.