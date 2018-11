Die Feuerwehr war in der Juliusstraße im Einsatz (Symbolbild).

Feuerwehr im Einsatz bei Küchenbrand in der Juliusstraße

In der Juliusstraße ist es am Samstag zu einem Küchenbrand gekommen. Das teilte die Feuerwehr Braunschweig mit. Da eine Nachbarin schnell reagierte und die Feuerwehr frühzeitig vor Ort war, kam es nicht zu einem größeren Brand. Zur Sicherheit hatte die Berufsfeuerwehr, beim Einsatz unterstützt von einem Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Ölper, eine Drehleiter in Stellung gebracht, während ein Trupp die Wohnung lokalisierte und nach Personen suchte.

Die Einsatzkräfte fanden den Brandherd und konnten ihn schnell löschen. Menschen befanden sich nach dem Bericht der Feuerwehr nicht in der Wohnung. Im Anschluss an die Löscharbeiten lüfteten die Einsatzkräfte die Wohnung. Um die genaue Brandursache zu ermitteln, war auch die Polizei vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe gibt es nicht.