Diebe stehlen Buntmetall im Wert von 14.000 Euro

Diebe hatten es in Braunschweig auf Altmetall abgesehen. Dabei haben sie gleich vier Betriebe bestohlen.

Wie die Polizei berichtet, waren die Unbekannten über den Reformationstag bei einer Firma in der Grotrian-Steinweg-Straße eingestiegen. Sie brachen das Zufahrtstor auf und luden Kupferkabel ein. Außerdem brachen sie noch drei Container auf um weites Kupfer zu stehlen. Sie erbeuteten Metall im Wert von 500 Euro.

Die Einbruchserie geht weiter

Am Donnerstagmorgen stellten dann drei Betriebe in der Christian-Pommer-Straße fest, dass auch bei ihnen eingebrochen wurde. Auch hier hatten die Diebe Container aufgebrochen, in zwei der Betriebe aber augenscheinlich nichts gestohlen.

Bei dem dritten Betrieb fanden sie allerdings Buntmetall im Wert von mehr als 14.000 Euro, das sie mitnahmen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Reformationstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Industriegebiet rund um die Christian-Pommer-Straße gesehen haben. Diese können sich unter der Nummer 0531/4762516 melden.